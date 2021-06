Bolsonaro abaixa máscara de menino e pede para menina retirar proteção contra o coronavírus no RN

No início desta semana, Bolsonaro reagiu com agressividade durante uma entrevista em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, e atacou uma repórter de uma emissora afiliada da Rede Globo que havia questionado o porquê de o presidente não ter usado máscara durante a solenidade.

No início do mês, o presidente chegou a anunciar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estava preparando um "parecer visando desobrigar" o uso de máscara por pessoas imunizadas contra a Covid ou que já haviam sido infectadas pelo coronavírus.

O primeiro caso aconteceu enquanto o presidente cumprimentava apoiadores em visita ao estado. Ele recebeu uma criança vestida com a camisa da seleção brasileira por cima da grade de proteção e a carregou no colo para uma fotografia.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Em visita ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro abaixou a máscara de uma criança de colo ao cumprimentar apoiadores e também incentivou uma menina de 10 anos a retirar a sua proteção contra a Covid-19 durante um ato oficial do governo.

