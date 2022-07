Bancada do PT quer ao menos R$ 2 milhões de fundo eleitoral para atuais deputados

Já o PSB, do vice Geraldo Alckmin, fará uma reunião nesta terça-feira (12) para tentar definir os critérios gerais de distribuição do fundo. O partido terá cota de R$ 267 milhões.

Em resolução divulgada no final de junho, o Diretório Nacional definiu apenas os critérios de distribuição e utilização dos recursos do fundo nas eleições de 2022. Candidaturas a deputados federais homens terão 29,41% da cota total, que é de R$ 499,6 milhões.

A expectativa é que candidaturas femininas recebam volume próximo do teto do fundo, que será de R$ 3,1 milhões neste ano. O valor final de cada grupo ainda vai ser determinado pela Executiva petista.

