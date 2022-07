Amazonino rebate críticas por idade avançada: 'Nunca fui visitado pela PF'

Manaus/AM - O pré-candidato ao Governo do Estado, Amazonino Mendes (Cidadania/PSDB), usou as redes sociais nesta quinta-feira (7), para dar um recado aos críticos de sua idade. "Chega dessa história de que Amazonino é velho. Ser velho não é crime, nunca foi", afirmou o ex-governador.

Amazonino ainda citou o presidente dos Estado Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que administrou o país durante a segunda guerra mundial, enquanto estava em uma cadeira de rodas. "Ninguém administra com as pernas, a gente administra com a cabeça", frisou Mendes.

"Pra mim é um orgulho saber que sou um decano da política, não tem nada que me desabone, nunca fui visitado por Polícia Federal, mantenho a minha dignidade e trago para o povo um legado de respeito, de quem trabalhou efetivamente, cuidou de saúde pública, cuidou da segurança, cuidou da educação. Não são as pernas que vão te governar, é a cabeça, com as bençãos de Deus. É o recado do velhinho aqui. Um abraço a todos', explicou o pré-candidato.