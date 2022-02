Amazonino posta foto do último encontro com Saul Benchimol, fundador da Bemol e Fogás

Manaus/AM - O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (União Brasil), lamentou a morte do empresário e professor, Saul Benchimol, aos 87 anos, que aconteceu neste domingo (13), em Manaus. O ex-governador publicou uma foto do último encontro que teve com o amigo.

"Esse foi o último encontro que tive com o amigo Saul Benchimol, em 1°. de julho do ano passado. Foi no lançamento do livro “A Saga de um Judeu na Amazônia”, do escritor Abrahim Baze, em que mergulha na vinda de Saul Benchimol para a nossa cidade. Aqui, Saul ajudou a fundar a Fogás e foi um grande desbravador. A informação da sua partida me deixou muito triste. Um homem incrível que deixa seu grande legado. Que Deus conforte todos da família e amigos que ele soube tão bem cativar", escreveu nas redes sociais.

Nascido em Manaus em 14 de agosto de 1934, Saul Benchimol foi co-fundador das empresas Bemol e Fogás junto com seus irmãos Samuel Benchimol e Israel Benchimol.

Foi professor universitário e foi membro da Academia Amazonense de Letras onde ocupou a cadeira número 11 e recebeu diversas homenagens como o Mérito Legislativo conferido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas entre outras.