Alfredo participa de reunião com lideranças do Careiro Castanho

Manaus/AM - O pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), Alfredo Nascimento, visitou recentemente lideranças comunitárias do Careiro Castanho (distante 124 quilômetros de Manaus).

No ramal do assentamento do PA Panelão vivem atualmente 544 famílias. Alfredo celebrou o retorno à comunidade. “É muito bom poder estar de volta e receber todo o carinho desse povo. É impressionante como eles lembram de tudo, de cada trabalho que fizemos aqui”, disse Alfredo Nascimento.

Ainda no Careiro Castanho, o ex-prefeito de Manaus participou de uma reunião com líderes comunitários e ex-vereadores do município, como Júnior Enfermeiro, Clodomir, Zé Nilton, Conceição Moura, Maurício e Jota Lee, e concedeu uma entrevista para a Rádio Castanho RC FM 103,3.