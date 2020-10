Vítima arma emboscada para suspeitos de furto e casal é preso em Manaus

Manaus/AM - Um casal foi preso nesta quinta-feira (15), por volta das 15h30, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Alex da Silva de Souza, 21, e Thais da Silva Albuquerque, 19, são suspeitos de receptação qualificada. Um outro suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Conforme informações da polícia, uma vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) por furto, no último sábado (10). Dias depois, a mesma vítima identificou vários dos seus pertences sendo anunciados na internet. Ela passou se passou por compradora e negociou com os suspeitos.

“A própria vítima marcou o local do encontro para efetuar o pagamento dos materiais. Como ela nos informou o local, fomos até lá. Ao ser abordado, Alex tentou fugir juntamente com seu comparsa que encontra-se foragido. Thais não ofereceu resistência alguma contra a equipe de polícia”, relatou a delegada do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Deborah Souza.

Com os suspeitos, foram apreendidos uma CPU com teclado e mouse, e uma botija de gás de 13 quilos, que foram devolvidos à vítima, e um simulacro de arma de fogo. O restante dos bens furtados não foram recuperados.

Os suspeitos devem responder pelo crime de receptação qualificada. Eles foram encaminhados para a audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.