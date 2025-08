Vídeo mostra trio invadindo casa em Manaus e fazendo mulher e bebê de reféns

Após revirarem o imóvel, os criminosos fugiram levando pertences da vítima. A mulher e o bebê não se feriram fisicamente, mas ficaram em estado de choque. A Polícia Militar do Amazonas informou que um dos suspeitos foi preso após ser reconhecido pela vítima e confessou participação no crime.

No vídeo, é possível ver quando dois suspeitos entram na residência e, em seguida, abrem o portão para o terceiro. A mulher, que estava sozinha com a criança, é rendida e levada para dentro da casa, enquanto o grupo vasculha os cômodos em busca de objetos de valor. O bebê aparece caminhando pelo local durante a invasão.

Manaus/AM - Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher e um bebê foram feitos reféns durante a invasão de uma casa no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. O crime aconteceu na manhã do último sábado (2) e mostra a ação de três homens, um deles armado.

