Vídeo mostra momento do assassinato de gêmeos de Manaus em quitinete no MS

Manaus/AM - Câmeras de segurança da vila onde os irmãos gêmeos Alexandre e Rafael Muler Passos, 31, foram executados em Campo Grande (MS), registraram toda a ação dos assassinos no dia do crime. Tudo acontece muito rápido, em menos de um minuto. As imagens mostram que a dupla passa de motocicleta pelo local e em seguida retorna. Eles deixam a moto nas proximidades e com pistolas 9mm em punho e capacete nas cabeças, seguem até a vila.

Veja Também ▸ Gêmeos de Manaus são executados a tiros em quitinete no Mato Grosso do Sul

Assim que abrem o portão, eles entram no primeiro quitinete à direita, onde Alexandre e Rafael moravam e efetuam uma rajada de tiros. É possível ver até alguns flashs dos disparos, logo depois os pistoleiros saem correndo e desaparecem em segundos.

Algumas testemunhas contaram à polícia que viram o momento da chegada dos homens e descreveram que eles estavam em motocicleta Titan, de cor preta e contaram com o apoio de um carro modelo Gol, também preto e com insufilme bem escuro.

A polícia analisa as imagens e vai usá-las para chegar aos responsáveis pelo duplo homicídio. Os gêmeos moravam no local há pouco tempo, pouco mais de um mês e saíram de Manaus para fazer a vida no Mato Grosso do Sul. Eles moravam sozinhos no quarto alugado e eram tidos como bons vizinhos por moradores da vila.