Gêmeos de Manaus são executados a tiros em quitinete no Mato Grosso do Sul

Manaus/AM - Os gêmeos Alexandre e Rafael Muler Passos, 31, foram assassinados a tiros nesse fim de semana dentro do quitinete onde moravam no bairro Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul.

Os irmãos eram manauaras e estavam morando há pouco mais um mês na estância. Informações divulgadas pela polícia local são de que dois homens armados chegaram ao local no fim da noite de sexta-feira (25), entraram na vila e atiraram várias vezes contra eles.

Ao ouvirem os tiros, vizinhos correram para ver o que tinha acontecido e encontraram os rapazes caídos no colchão, já sem vida.

A perícia constatou que Rafael foi atingido com sete tiros no pescoço, tórax, axila, mão e perna e Alexandre morreu ao receber disparos nas pernas, nádegas e braço.

Os irmãos moravam sozinhos no quitinete, um deles trabalhava em supermercado da região, ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime.