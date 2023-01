Vídeo: Homem morre após ser torturado pelo tribunal do crime em Iranduba

Manaus/AM - Alex da Silva Mesquita, de 29 anos, foi torturado e morto a tiros pelo tribunal da crime, no sábado (28), no ramal Novo Tempo, no quilômetro 30 da rodovia AM-070, comunidade do Limão, no município de Iranduba, interior do Amazonas.

Homem é torturado pelo tribunal do crime em Iranduba, interior do Amazonas pic.twitter.com/i8lXloKuiu — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 30, 2023

Alex foi castigado a pauladas pelo tribunal do crime após ser apontado como autor de um delito. Os suspeitos ainda atiraram na perna dele e depois o liberaram após serem vistos por moradores. Alex foi socorrido e levado para uma unidade de saúde do município e depois transferido ao Pronto Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus.

Oito dias depois, Alex e a esposa estavam chegando na comunidade quando foram abordados por três criminosos envolvidos na tortura que o aguardavam no local e dispararam diversas vezes.

Alex foi levado para uma unidade hospitalar, mas não conseguiu atendimento, então pediu para que o levassem até a casa da mãe. Chegando lá, ele ficou agonizando até a morte.

Durante o atentado, a esposa de Alex acabou sendo atingida e está com uma bala alojada no pescoço. Ela está internada em um hospital aguardando por cirurgia.

Moradores da comunidade do Limão pedem ajuda das autoridades para que o local tenha mais segurança pois temem que a ação do tribunal do crime possa vitimar pessoas inocentes, ou até mesmo crianças, que moram na área.

O caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba.