Vacinação contra a covid-19 acontece em 74 postos de Manaus nesta semana

Manaus/AM - A população que precisa atualizar o esquema vacinal contra a covid-19, poderá procurar qualquer uma das 74 unidades de saúde da Prefeitura de Manaus vão ofertar doses contra de segunda (4) a quinta-feira (7).

O serviço não será ofertado na sexta-feira (8), em razão do feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Manaus.

As unidades que ofertam a vacinação estão distribuídas em todas as zonas da capital, sendo que nove delas funcionam em horário ampliado, das 8h às 20h, e as demais, no horário regular, das 8h às 17h.

Para receber a vacina, os usuários devem buscar a unidade de saúde mais próxima, em posse de documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS. Shádia pontua ainda que os filhos menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais, para aplicação das vacinas Pfizer Baby ou Pfizer Pediátrica, conforme a idade da criança.

A lista completa dos estabelecimentos de saúde da Semsa que ofertam a vacinação está disponível em bit.ly/localvacinacovid19, trazendo endereços, horários de funcionamento e públicos atendidos em cada local.

Para ter o esquema vacinal completo, os usuários devem receber a 1ª e 2ª doses do esquema primário, mais dose de reforço, observando o intervalo de quatro meses entre aplicações. Na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), é possível consultar a situação vacinal, com prazos e doses a receber, bastando informar o número do CPF