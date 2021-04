Trio que roubou mais de R$ 10 mil em assalto a residência é preso em Manaus

De acordo com o delegado Edgar Moura, titular 23ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão dos suspeitos ocorreu na comunidade União da Vitória, bairro Tarumã,zona Oeste da cidade. No momento da prisão, outras duas pessoas foram presas, por envolvimento ao tráfico de drogas.

Manaus.AM - Três pessoas foram presas na tarde desta quarta-feira (7), suspeitas de participar de um assalto a uma residência no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. O crime ocorreu no dia 2 de fevereiro deste ano e do local, eles teriam roubado mais de R$ 10 mil em espécie, além de celulares e joias.

