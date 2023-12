Três homens são presos em menos de 5 horas em Humaitá, no Amazonas

Manaus/AM - Três homens, com idades entre 24 e 25 anos, foram presos, nesta segunda-feira (04), suspeitos de roubo e tráfico de drogas, no município de Humaitá, no interior do Amazonas. A prisão deles foi efetuada em conjunto pelas polícias Civil (PC-AM) e Militar do Amazonas (PMAM), em cumprimento a Operação Paz.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), por volta de 9h40, proprietários de um açougue localizado na Rua Estanislau Afonso denunciaram às equipes policiais um ex-funcionário que chegou ao local e ameaçou, com um estilete, o funcionário que estava no caixa do estabelecimento. O ex-funcionário levou o dinheiro que estava no caixa.

Após o recebimento da denúncia, os policiais foram até o local indicado e com informações repassadas por populares conseguiram avistar e prender o homem, que estava na garupa de um mototáxi. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela polícia.

Já por volta das 14h20, a guarnição recebeu uma denúncia, através do Disque 181, informando que dois indivíduos estavam vendendo drogas na Avenida Rio Madeira. Os policiais foram até o local informado, onde encontraram os suspeitos. Após revista pessoal, a equipe encontrou com eles uma porção de cocaína, uma porção de maconha e R$ 889 em espécie.

Os três homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Humaitá.

Denúncias

O Disque 181, da SSP-AM, funciona 24 horas, todos os dias da semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.