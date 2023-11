Traficante é preso após tiroteio na ponte do Educandos em Manaus

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na tarde desta terça-feira (28/11), prendeu um homem, idade não informada, após atender uma ocorrência de possível disparo de arma de fogo na ponte do Educandos, zona sul de Manaus.

A 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada pelo o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para verificar a denúncia. No local, um indivíduo tentou fugir, mas foi detido na praça próximo ao ocorrido. Na revista pessoal foi encontrado com ele a quantia de R$ 1.920 reais e um celular. Indagado sobre a origem do dinheiro, ele respondeu que um outro indivíduo entregou a quantia a ele, e que esse mesmo rapaz foi quem disparou a arma contra a vítima, e que o dinheiro é de origem da venda de entorpecentes.

No relato da ocorrência informa que a vítima levou três tiros e foi levada pelo Samu, em passa por procedimento cirúrgico.

O caso no registrado no 1⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.