Tiroteio na Praça do Eldorado deixa morto e 4 feridos em Manaus

As vítimas foram encaminhadas ao hospital e seguem internadas. Os autores do crime fugiram e ainda não foram identificados.

Bismark morreu na hora, Vitória foi baleada no pescoço, Roberto foi ferido no abdômen e nas duas pernas, Octávio levou um tiro nas costas e Lúcio foi baleado na cabeça e nas nádegas.

Manaus/AM - Um homem identificado como Bismark Miranda do Nascimento, 30, morreu e outros quatro ficaram feridos durante um ataque ocorrido na noite dessa quarta-feira (8), na Praça do Eldorado, na Zona Centro-Sul.

