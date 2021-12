Tio e sobrinho são assassinados a tiros dentro de casa em Manaus

O jovem tentou se esconder embaixo da cama, mas acabou sendo encontrado e atingido com quatro tiros. Ambos morreram no local. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para remover os corpos.

De acordo com informações da Polícia Militar, quatro homens chegaram em duas motocicletas e efetuaram vários disparos, Robson que é cadeirante acabou sendo atingido com um tiro na boca. Logo em seguida, Ronysson correu dos assassinos e entrou dentro do quarto da residência, que fica nos fundos da casa. O local também funciona como lanchonete.

