Taxista desaparecido é achado morto em estrada de Manaus

De acordo com a polícia, a família relatou que o motorista saiu para trabalhar como taxista na quinta-feira (7), e o último contato com ele foi por volta de 00h00. Após esse horário, a família perdeu contato com Cláudio e iniciou as buscas por ele compartilhando sua foto.

Manaus/AM - O taxista Claudio de Oliveira Gomes Neto foi encontrado morto nesta sexta-feira (8), na Estrada do Marapatá, no Distrito Industrial, após desaparecer na noite passada em Manaus.

