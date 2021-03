Suspeitos são presos com mais de 260 porções de drogas em Manaus

De acordo com a polícia, ao perceberem a presença dos militares, o trio tentou fugir, sendo capturadas em seguida. Durante abordagem, um dos suspeitos estava com uma bolsa preta com diversas porções de drogas. Com o outro, em uma bolsa rosa, foi encontrado o restante dos entorpecentes. Com o terceiro envolvido não foi encontrado nada, mas ele também foi levado como testemunha. Todos os suspeitos foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis. Na delegacia foi averiguado que um dos detidos já possui passagem pela polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.