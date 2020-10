Suspeito é preso com moto adulterada e simulacro de arma de fogo em Manaus

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso ao ser flagrado dirigindo uma moto com placa adulterada e um simulacro de arma de fogo. A prisão ocorreu na madrugada deste domingo (18), na avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa, zona Norte da cidade.

Segundo informações, o homem estava em atitude suspeita dirigindo na via quando foi abordado pelos policiais militares. Ao verificar os dados da moto, os policiais constataram que se tratava de um veículo com placa adulterada. Além disso, durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito, um simulacro de arma de fogo.

O homem foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve passar pelos procedimentos cabíveis.