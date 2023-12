Suspeito é preso com arma falsa após assaltar ônibus em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Serviço Extra Gratificado (SEG) com apoio da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem, de 20 anos, suspeito de envolvimento em assalto a ônibus do transporte coletivo. A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (22/12), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

Por volta das 13h30, a equipe da SEG foi acionada para atender uma ocorrência de assalto a ônibus do transporte coletivo. Após tentativa de fuga, um dos envolvidos foi preso na estrada do Colônia Antônio Aleixo.

Com o homem foram encontradas uma arma branca, uma arma falsa; utilizadas para cometer o assalto, além de R$ 90 em espécie e um relógio de pulso.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para o 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

‌

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.