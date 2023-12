Adolescente é apreendido com armas e carregadores de fuzil escondidos em bolsa de bebê em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam,) em duas ações distintas, no último sábado (23/12), prendeu dois homens e apreendeu um adolescente com armas de fogo, na zona sul e leste da capital.

Na primeira ação, os policiais militares da Rocam, por volta das 20h35, apreenderam um adolescente, de 17 anos, na rua beco Lauro Chibe, bairro Morro da Liberdade. Durante o patrulhamento tático no bairro, os policiais militares se depararam com dois homens e uma mulher, na entrada de um beco, que ao perceberem a aproximação da Rocam fugiram.

A equipe fez a abordagem ao adolescente, que estava com uma bolsa de bebê deixada no local, nela foi encontrada as seguintes armas e munições: Uma pistola calibre 380, uma revolver calibre 38, cinco carregadores de fuzil calibre 556, três carregadores de pistola calibre 45, um guarda mão de fuzil calibre 556, um carregador calibre 40 alongado, um carregador 9 milímetros alongado, 16 munições calibre 45, cinco munições de calibre 38, três munições de calibre 380 e uma maleta de pistola.

O adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Em outra ação, por volta das 00h30, os policiais militares da Rocam prenderam duas pessoas, de 30 e 34 anos, na rua Alameda Gomes, bairro Coroado, com uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador e munições do mesmo calibre.

A equipe em patrulhamento pelo bairro avistou um veículo, modelo Pálio cor vermelho placa OAN-1382, com os dois indivíduos. Ao realizar a busca no veículo foi encontrado uma arma de fogo e munições.

Diante disso, eles receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.