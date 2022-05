Suspeito de matar cinco rivais é preso com grupo armado em Manaus

Conforme o delegado Ricardo Cunha, “Loirinho” foi o mandante do homicídio de Danilo Neves dos Santos, que tinha 17 anos, ocorrido no dia 11 de maio deste ano, na rua Fortaleza, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste.

Foram presos Jadeson do Nascimento Valério, 25, conhecido como “Loirinho”, líder do grupo envolvido em mais de cinco homicídios na capital; Erleson Pinho da Cruz, 24; Jones da Silva Pinheiro, 26; e Rudiel de Sousa Oliveira, 25, foram flagranteados por porte ilegal de arma de fogo.

