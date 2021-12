Suspeito de atirar em desafetos durante festa de família é preso em Manaus

O homem que dirigia o carro foi preso no mesmo dia do ataque, ainda no bairro. No decorrer das investigações, outros envolvidos foram identificados e presos e um deles morreu antes de ter o mandado de prisão preventiva cumprido, ao enfrentar a polícia em outra situação.

Câmeras de segurança da área registraram o momento em que ele e outros homens fogem correndo com armas nas mãos após balearem duas pessoas no local.

A ação criminosa ocorreu no dia 13 de junho deste ano, em plena luz do dia. Na ocasião, Paulo e outros comparsas foram até a casa de alguns desafetos, onde ocorria uma festa de família, e iniciaram um tiroteio.

Manaus/AM - Paulo Santana Gomes, 25, foi preso nessa quinta-feira (16), no bairro Cidade de Deus. O homem é suspeito de participar de um ataque que deixou um morto e quatro feridos no bairro Mutirão, na Zona Leste.

