Idoso é preso em Manaus ao ser flagrado com crianças escondidas debaixo da cama

Manaus/AM - Um idoso de 67 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (16), por aliciar duas crianças de 9 e 11 anos, dentro de uma casa localizada na rua Pedro Botelho, no Centro.

No momento do flagrante, o homem ainda tentou esconder as meninas debaixo da cama, mas a polícia acabou encontrando as duas.

A prisão ocorreu depois que moradores perceberam a movimentação estranha na casa e desconfiados, chamaram a Rocam.

Assim que os agentes chegaram no imóvel, o idoso alegou que estava sozinho e que não sabia de nenhuma criança.

Os policiais decidiram vasculhar o local e acharam as meninas encolhidas debaixo do móvel. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e as meninas conduzidas à um abrigo.

Uma pessoa que detém a guarda das meninas também foi ouvida e o caso segue sob investigação.

A PC deve apurar se as garotas eram vítimas de exploração sexual e se o idoso responderá por estupro de vulnerável.