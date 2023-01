Suspeito de ataque no Santo Agostinho é preso com drogas e armas em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 33 anos, foi preso nesta terça-feira (24), no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Com ele foram apreendidas duas armas de fogo e diversas porções de entorpecentes.

Segundo o relatório da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), por volta das 12h, os agentes receberam uma informação de que um indivíduo de 33 anos estaria armado e vendendo drogas no beco Brasil, bairro Compensa. A equipe se deslocou até o local indicado e realizou uma abordagem.

De acordo com o subtenente Muller, da Seaop, o homem seria suspeito de participar de um ataque realizado no bairro Santo Agostinho na última semana. “Recebemos a informação de que esse homem estaria em frente de uma casa, em poder de arma de fogo e drogas, ele também era suspeito de participar de um ataque no bairro Santo Agostinho, na última semana. As equipes deslocaram e ao chegar um outro indivíduo que estava na rua empreendeu fuga e foi perseguido sem sucesso, já na casa do suspeito, foi encontrado uma pistola calibre 40 e entorpecentes.” Completou o subtenente.

Na casa do suspeito foram apreendidas 17 porções de cocaína e uma pistola calibre 40 com 10 munições. Durante as buscas do outro suspeito que se evadiu do local, foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições, acredita-se que o homem deixou cair durante a fuga.

O infrator foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Denúncia

O Disque 181, da SSP-AM, atende 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.