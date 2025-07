Suspeito de arrastões em Manaus é preso pela Rocam

Manaus/AM – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu na noite desta quinta-feira (17) um homem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 16, ambos suspeitos de envolvimento em uma série de arrastões nas zonas oeste e leste de Manaus. A ação, que contou com o apoio crucial do sistema de videomonitoramento Paredão, ocorreu no bairro Distrito Industrial, zona sul da capital amazonense.

