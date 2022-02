Suspeita de ordenar execução de homem em Manaus é procurada pela polícia

Segundo a Polícia Civil, Marcus teve um desentendimento com Larissa, que é envolvida com tráfico de drogas naquela região, e por esse motivo, ela teria ordenado que ele fosse executado.

Manaus/AM - Larissa Picanço de Freitas está sendo procurada pela polícia, suspeita de ordenar a execução de Marcus de Souza Magno, de 35 anos, no dia 20 de setembro de 2021, em frente de uma lanchonete no bairro Compensa, na zona oeste.

