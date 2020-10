Sargento da PM é preso suspeito de roubar caixas eletrônicos em Manaus

Manaus/AM - O sargento da Polícia Militar Roberlani dos Santos Batalha, Eduardo Sousa Ferreira e Edden Stewart de Lima Figueiredo foram presos nessa quinta-feira (22), suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa especializada em roubo à caixas eletrônicos na capital.

Em menos de um mês, os acusados teriam assaltado cinco agências bancárias nas zonas Norte e Sul. Imagens do circuito interno de segurança ajudaram a identificar o grupo. Além do trio preso, a polícia tentar localizar outros dois integrantes da organização, mas os nomes deles não foram divulgados para não comprometer os trabalhos. O que a polícia adiantou é que um deles já teria sido conselheiro tutelar em Manaus.

De acordo com a PC o grupo tem um modus operandi ousado e cada membro tinha um papel bem específico. Os criminosos cortavam os caixas eletrônicos impedindo que fosse disparado algum alarme ou que o dinheiro presente na máquina fosse queimado.

Para isso, Eduardo Sousa Ferreira era responsável por manejar o maçarico de forma precisa. Um comparsa bloqueava o excesso de luz produzido pelo maçarico utilizando uma espécie de tapume. Os demais parceiros de crime ficavam em dois veículos na saída da agência para também garantir a fuga, entre eles estava Edden.

Um dos carros ficava trafegando por locais próximos para identificar a aproximação de policiais. Essa função cabia também a Roberlani, o policial preso. Com ele foi encontrada uma pistola de uso restrito da corporação policial e um veículo Prisma, utilizado para dar cobertura durante a maioria dos assaltos.

Na casa de outro suspeito foi encontrado também um simulacro de pistola com a sigla do Comando Vermelho (CV), que indica os acusados podem ter relação com o crime organizado. Eles devem permanecer preso.