Recuperafone será lançado no interior do Amazonas, anuncia secretário da SSP

Manaus/AM - O programa Recuperafone começou a operar em janeiro deste ano na região metropolitana de Manaus, que compreende os municípios de Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. No restante dos municípios, o programa será lançado em abril.

A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (31), pelo secretário de Segurança Pública (SSP-AM), Coronel Vinicius Almeida durante o anúncio em que uma tropa de policiais civis e militares, além de bombeiros e peritos irá operar pelos próximos 30 dias, na Base Fluvial Arpão 2. .

"O Recuperafone já começou a operar a partir de janeiro agora na região metropolitana. Nós já estamos trabalhando de maneira colaborativa, claro, com as delegacias do interior, para que a hora que chegue essa intimação, o suspeito possa comparecer na delegacia do próprio município, facilitando essa interação. E, a partir de abril, mais ou menos, o Recuperafone também chega em todo o interior do estado. Então são passos que a gente está dando para a tranquilidade ser não apenas na capital, mas também no interior", explicou o secretário.