Estupros, homicídios e roubos: SSP auxilia na prisão de 180 criminosos no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em 2024, auxiliou na prisão de 180 pessoas por envolvimento em crimes de homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa, estupro e roubos. Deste número, cerca de 60 suspeitos foram presos após denúncias da população por meio do Disque-Denúncia, o 181.

Os dados mostram, ainda, que o auxílio das prisões também foi realizado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Paraíba, Santa Catarina, Ceará e Fortaleza. Entre os presos, estão lideranças de organizações criminosas, que foram localizadas nos referidos estados a partir de ações das agências de inteligência.

Primeira prisão em 2025

No dia 21 de janeiro, a PMAM com o apoio da Seai, prendeu três homens, com idades de 19 a 23 anos, e apreendeu um adolescente de 15 anos com armas de fogo, no residencial Viver Melhor, zona norte. O grupo é apontado como integrante de uma facção criminosa. Com eles foram apreendidas duas pistolas PT 845, quatro aparelhos celulares e uma balança de precisão.

A ação foi executada após os agentes da Seai informarem os policiais da Força Tática sobre a localização dos suspeitos. Ainda conforme a inteligência, um dos presos já tem passagem pela polícia pelo crime de homicídio ocorrido no estado do Pará.

Disque 181

Gerenciado pela Seai, o Disque-Denúncia 181 é um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados. O cidadão não precisa se identificar.

As informações que chegam por meio do 181 servem de apoio para que a Seai planeje suas ações no combate ao tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no Amazonas.