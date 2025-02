Cerca de 60 policiais embarcaram em novo porto para operar nas Bases Fluviais no Amazonas

Manaus/AM - Ao todo, foi enviado um efetivo de 60 policiais. Desse total, 30 embarcaram ainda na noite de quinta-feira (30). O primeiro grupo foi deslocado para a Base Fluvial Arpão 1, localizada no rio Solimões, nas proximidades de Coari, no interior do Amazonas.

Outro grupo com 23 policiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), três da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) — sendo um delegado e dois investigadores —, dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e um perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram enviados, nesta sexta-feira (31), para operar na Base Fluvial Arpão 2, instalada na região do médio rio Negro, na confluência com o rio Branco, no estado de Roraima, fortalecendo o policiamento nos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e em cidades adjacentes.

As equipes da PC-AM fortalecem a operação com a coleta de informações e a investigação de crimes relacionados ao tráfico de drogas, homicídios, crimes ambientais e organizações criminosas que utilizam os rios como rota.

“Essa estratégia é mais um reforço e um apoio para os municípios do Amazonas. Essa base vai para locais estrategicamente planejados, onde conseguiremos combater com mais eficiência crimes como roubos, pirataria e o tráfico de drogas”, destacou o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres.

O comandante do CBMAM, coronel Orleiso Muniz, explicou que a corporação enviou mergulhadores especializados que atuarão de forma integrada com as equipes policiais.

“Isso proporciona ao sistema de segurança pública uma averiguação completa, inclusive com varreduras nos cascos das embarcações. Caso seja detectada qualquer situação que possa indicar um ilícito, a autoridade policial presente na base Arpão será imediatamente comunicada”, explicou o comandante.