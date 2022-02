Quatro homens são presos por série de furtos usando ‘Chapolin’ em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens foram presos nesta quarta-feira (23), suspeitos de cometer uma série de furtos a carros utilizando o dispositivo ‘Chapolin’ em Manaus.



Iliarde Galdino da Costa, 39, e David Freitas dos Santos, 34, foram presos no estacionamento de um supermercado na Avenida Torquato Tapajós, após abordarem uma viatura, modelo S10, da Polícia Civil, achando que seria o carro de uma possível vítima.



Após serem detidos no supermercado, a dupla informou que os outros dois comparsas estavam aguardando em um ponto de encontro no SPA do Galiléia, na zona Norte de Manaus. No local indicado, Gion Plácido Amazonas da Cunha, 28, e Huadan da Silva, 27, foram presos.



O grupo era investigado pela polícia desde dezembro de 2021 por cometer vários furtos usando o dispositivo ‘Chapolin’, que é utilizado para embaralhar os sinais eletromagnéticos do alarme do carro. Uma vez acionado, o aparelho impede que as portas do veículo sejam travadas. Desse modo, eles conseguem entrar e roubar vários objetos.



Segundo a polícia, os presos devem responder por furto qualificado e associação criminosa. Eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem, onde ficarão à disposição da justiça.