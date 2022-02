Família diz que militar morreu vítima de agressão após acidente no Amazonas

Manaus/AM - Familiares do soldado do Exercito Eliandro Assis Brasil, 23 anos, que morreu nesta terça-feira (22) após 10 dias internado no hospital Beneficiente Portuguesa, afirmam que ele foi agredido ao tentar se desculpar com um outro motociclista durante um acidente na estrada da Cachoeira, no município de São Gabriel da Cachoeira.

Segundo informações do irmão da vítima, Eliandro se envolveu em um acidente e ao tentar se desculpar, foi agredido pela outra parte envolvida, e mais três pessoas que estavam com ela, com golpes de capacete, que o deixou em estado grave.

Segundo o relatório do Instituto Médico Legal (IML), a morte foi causada por traumatismo craniano durante a colisão entre as motocicletas.

A Polícia Civil irá ficar responsável por investigar o caso.