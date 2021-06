Professor é preso por estuprar dois meninos no Amazonas

Manaus/AM - Foi preso por volta de meio-dia desta quarta-feira (9), um professor de 72 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2020, contra duas crianças do sexo masculino, que a época tinham sete e nove anos. O caso aconteceu em Itapiranga, no Amazonas.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, a prisão ocorreu na residência do professor, em um bairro da zona urbana do município. As investigações em torno do caso duraram aproximadamente dois meses.

“No decorrer das investigações apuramos que o homem se aproximava de famílias em vulnerabilidade social, ganhava a confiança destas, oferecendo-lhes ajuda financeira, cestas básicas, e, então, chegava em seus alvos, as crianças, oferecendo a elas brinquedos, bicicletas e até aparelhos celulares. Em média, o homem atuava desta forma há cerca de 30 anos”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, após conquistar a confiança das famílias, o infrator levava as crianças para sua casa e lá praticava o ato criminoso. Em 2020, mais exatamente de fevereiro a novembro daquele ano, o professor acomodou em sua residência os dois meninos, de idades acima mencionadas, que são irmãos, ocasião em que determinado dia, ele obrigou um deles a assistir conteúdos pornográficos, e, em seguida o coagiu a realizar as mesmas ações vistas nas imagens, com ele.

“O conselho tutelar conseguiu localizar as duas crianças, que antes moravam com este professor, no ano de 2020, agora moram em outro município. Após exame de corpo de delito, e depoimento, os abusos foram constatados”, finalizou o delegado.

Procedimentos: O homem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável, e, após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele permanece na carceragem da DIP à disposição da Justiça.