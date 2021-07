Produtos falsificados da Apple são apreendidos no Centro de Manaus

Dentre os produtos estão: capas de aparelho celular, fones de ouvido e carregadores. O delegado informou que todo o material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e, assim que finalizado o laudo, os produtos serão descartados no Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus.

“Tivemos o intuito também de apreender e retirar do mercado produtos de origem duvidosa, geralmente vendidos sem nota fiscal, que podem oferecer riscos à saúde do consumidor. Durante a ação policial, fiscalizamos 11 estabelecimentos dos quais sete possuíam material pirateado”, informou Paixão.

A ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon) foi em conjunto com a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Fazenda Pública (DECCFPE) e a Receita Federal (RF).

