Presos no RJ, suspeitos de envolvimento em ataques desembarcam em Manaus; Vídeos

Manaus/AM – Presos, Pedro da Silva de Carvalho, Marcelo da Silva Nunes e Sérgio Pereira Miranda desembargaram na tarde deste domingo (20), no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. O trio é suspeito de ordenar uma série de ataques criminosos no Amazonas, ocorrido entre 6 e 8 de junho.

Presos, suspeitos de ordenar onda de ataques desembarcam em Manaus pic.twitter.com/BMqhFmJ8gT — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 20, 2021

Os suspeitos foram presos durante operação da Polícia Civil do estado em conjunto com policiais do Rio de Janeiro. De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Delegado Bruno Fraga, os três estavam escondidos no Complexo da Penha.

“Foi feito um trabalho em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Policiais do departamento foram até o Rio e conseguiram localizar as lideranças de uma facção criminosa que atua com bastante veemência no nosso estado”, disse Fraga.

Trio suspeito de ordenar ataques em Manaus foi preso no Rio de Janeiro; Suspeitos desembarcando no aeroporto pic.twitter.com/tOtFnpekx5 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 20, 2021

Ainda segundo a delegada geral Emília Ferraz, Marcelo era o atual líder do Comando Vermelho no Amazonas e o que mais orquestrou a onda ataques, Pedro era responsável pela movimentação do dinheiro e Sergio era responsável pela logística e movimentação no interior.

Os suspeitos vão prestar depoimento e devem responder por participação e organização criminosa, incêndio, dano qualificado e tráfico de drogas.