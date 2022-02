Preso segundo suspeito de atirar em casal em ataque homofóbico em Manaus

O primeiro suspeito envolvido no homicídio tentado foi preso no dia 4 de outubro de 2021.

Josinaldo era procurado pelo crime desde outubro de 2021. O cumprimento do mandado de prisão aconteceu no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o suspeito já estava preso por tráfico de drogas, desde o dia 1ª de fevereiro.

As vítimas Emanoel Medeiros Marinho de Almeida e Jonas Nogueira Júnior estavam em uma motocicleta na Praça do Caranguejo, quando foram ofendidos e perseguidos por Josinaldo e um amigo que atiraram contra o casal e fugiram de carro. Jonas teve perfurações nos dois pulmões e Emanoel foi atingido no ombro.

