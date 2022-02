Homem é procurado pelos crimes de violência doméstica e ameaça no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas está pedindo colaboração sobre o paradeiro de Iranildo Barros da Silva, 37, suspeito pelos crimes de violência doméstica, ameaça e estupro de vulnerável em Japurá.

De acordo com o investigador Carlos Henrique Cavalcanti, da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, os crimes foram praticados no dia 13 de agosto de 2021.

“Solicitamos a colaboração da população caso reconheçam esse indivíduo ou saibam o paradeiro dele, para que possamos capturá-lo”, disse o gestor.

As pessoas que souberem do paradeiro do suspeito devem ligar para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).