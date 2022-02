Com ódio de rival, homem mata irmão do inimigo com vários tiros e vai preso em Manaus

Manaus//AM - Albernilson Pinheiro de Andrade, 49 anos, foi preso nesta terça-feira (8) em cumprimento de mandado de prisão preventiva, suspeito pela morte de Autobelle Amorim Rolim. O crime ocorreu em 29 de agosto de 2004 no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte.

No dia do crime, o suspeito estava com mais três amigos em um bar, na rua São Miguel, quando avistou a vítima passando em frente ao local. Autobelle era irmão de Mayk Amorim Rolim, com quem Albernilson havia tido um desentendimento anteriormente.

O suspeito saiu do bar e seguiu para uma outra rua para 'encurralar' os irmãos. Ele segurou Autobelle pela gola da camisa e atirou na cabeça da vítima.

O suspeito ainda tentou atirar em Mayk, que só não foi atingido porque correu e o acusado errou de pontaria.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o acusado não satisfeito, voltou a efetuar vários disparos contra Autobelle que já estava caído no chão.