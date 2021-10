Preso, homem revela por que matou empresário na frente da filha em Manaus

A polícia afirma que a denúncia da população levou à localização e prisão do suspeito e incentiva as pessoas a continuarem ajudando.

O delegado conta que no momento da prisão ele ainda tentou fugir saltando os quintais das casas, mas a área estava cercada e ele não conseguiu escapar. A arma usada por ele no crime, ainda não foi encontrada.

“Ele alega que a motivação foi uma suposta discussão que ele teve com a vítima, mas isso não está claro nos autos. Nós também temos a hipótese de ele ter sido mandado para matar o empresário, através de traficantes que estariam incomodados com ele”, explica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.