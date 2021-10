Pedreiro morre após levar facada no peito por amigo em Manaus

Segundo boletim de ocorrência registrado por um familiar da vítima, Samuel estava consumindo bebidas alcoólicas com um grupo de pessoas, quando uma pessoa cravou uma faca no peito de Samuel.

Manaus/AM - O pedreiro Samuel Ferreira França, de 41 anos, morreu na tarde de segunda-feira (18), um dia depois de ter levado uma facada no peito. O crime aconteceu na rua da Prosperidade, no bairro da Alvorada, Zona Centro-Oeste.

