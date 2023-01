Policial Militar presta depoimento sobre morte de investigador da PC em Manaus

Manaus/AM- Um sargento da Polícia Militar do Amazonas, que não teve a identidade revelada, prestou depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na tarde deste sábado (31). Ele estava no posto de combustíveis onde investigador da Polícia Civil Marcel Victor Catunda Rezende, de 42 anos, foi assassinado com 10 tiros nesta madrugada, no bairro da Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O PM chegou acompanhado de advogados, e teve depoimento acompanhado pela Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo testemunhas, Catunda, que era lotado na Delegacia Especializada em Furtos e Defraudações (Derfd), estava consumindo bebida alcoólica no local quando teria se envolvido em uma confusão com alguns homens. Os suspeitos deixaram o local, mas depois retornaram atirando contra o investigador que não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou em nota que lamenta a morte do agente e já deu início nas investigações:

A PC-AM manifesta profundo pesar pela morte do investigador e se solidariza com amigos e familiares. Destaca, ainda, que as investigações em torno do caso estão em andamento, para apurar as circunstâncias do crime, identificar e prender os possíveis autores. Outras informações não poderão ser repassadas no momento.