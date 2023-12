Polícia recupera quatro veículos roubados em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Em outra ocorrência, no bairro Cidade Nova, a equipe da 6ª Cicom recebeu informações do Ciops de que um carro roubado estava abandonado nas proximidades da comunidade Raio de Sol, local onde o veículo e o proprietário foram encontrados. O caso foi encaminhado para a DERFV.

As ocorrências foram realizadas por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e das 6ª e 22ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms).

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou quatro veículos roubados, sendo três carros e uma motocicleta, durante ocorrências registradas na manhã e na noite de sexta-feira (08/12), nas zonas norte, leste e centro-sul de Manaus. As ações foram atendidas nas últimas 24 horas e resultaram, ainda, na prisão de dois homens, de idades não informadas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.