Polícia quer identificar suspeito de matar dupla após torneio de futebol

Disque-denúncia - Quem tiver informações acerca da identificação e localização do suspeito, pode entrar em contato pelo número (92) 3636-2874, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, na ocasião do crime, as vítimas estavam próximas a uma quadra de futebol, após participarem de um torneio realizado no local, momento em que indivíduos apareceram em uma motocicleta e efetuaram os disparos. Nayandro e Marcos Antônio foram levados até uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na identificação de um indivíduo investigado por suposto envolvimento no homicídio de Nayandro de Souza Guimarães, 24, e Marcos Antônio Cardozo Reis, 20. O crime ocorreu no dia 12 de março deste ano, por volta das 20h, em uma quadra de futebol, na rua Tipuana, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

