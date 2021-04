Mulher é agredida pelo marido após recusar receber visita na pandemia

Uma mulher de 45 anos foi agredida com chutes e socos pelo marido na noite de domingo (4), na Vila Monteiro, em São Carlos (SP). O homem não foi preso.

Segundo o A Cidade ON, o Boletim de Ocorrência (B.O) diz que a vítima relatou que foi agredida após uma discussão com o marido, que teria convidado alguém para ir até a sua casa, mas ela recusou pelo risco de contágio da Covid-19.

Com a recusa, o marido começou a bater na vítima com chutes e socos. A prima dele estava na residência do casal e presenciou os fatos, mas não conseguiu conter a situação por medo de também ser agredida.

A vítima conseguiu ligar para sua mãe e chamar pelo filho, que foi até o local e a encontrou no banheiro, ensanguentada e com lesões no rosto.

O filho da vítima de 22 anos, tentou retirar o homem da casa, mas ele resistiu e foi para a cima do jovem de 22 anos. Após luta corporal, o homem foi e levado do local por sua irmã e não foi preso.

A Polícia Militar foi acionada e a mulher levada até um hospital da cidade para atendimento médico. Foi registrado exame de corpo de delito e o caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher (DDM) do município.