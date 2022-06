Polícia prende passageiro com 6kg de drogas em carro de app no Centro de Manaus

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

O suspeito estava transportando os entorpecentes do município de Coari, no interior do Amazonas, e receberia cerca de R$ 3 mil para entregar em Manaus. A prisão ocorreu depois que os policiais militares receberam a informação da atitude suspeita de um veículo modelo Onix, de cor vermelha, que estava na avenida Eduardo Ribeiro.

Manaus/AM - Um passageiro de carro de aplicativo, de 21 anos, foi preso com 6kg de drogas nesta quarta-feira (15) no Centro da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.