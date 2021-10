Polícia prende 10 pessoas durante ações nas últimas 24h em Manaus

No total, a polícia retirou de circulação 202 porções de entorpecentes, uma arma branca, três balanças de precisão e R$ 322 em espécie. Dois veículos com restrição de roubo e furto também foram apreendidos.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 10 pessoas durante ações ostensivas e preventivas realizadas em Manaus, entre a noite de segunda-feira (18/10) e a madrugada de hoje (19/10). Crimes como tráfico de drogas e roubo motivaram as prisões.

