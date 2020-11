Polícia frustra tentativa de fuga de detentos em unidade prisional no AM

Manaus/AM - Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar de Tabatinga frustraram, no início da madrugada desta segunda-feira (30), uma tentativa de fuga de detentos na unidade prisional do município.

Conforme a polícia, por volta de 0h15, durante o trabalho de patrulhamento, a equipe ouviu vários ruídos vindos da área interna do presídio e se dirigiu ao local para averiguação, flagrando internos serrando grades das celas para uma possível tentativa de fuga.

Um cão policial farejador da raça pastor alemão conseguiu, juntamente com os militares, desarticular a fuga em massa de detentos.

Outras equipes foram acionadas, chegando rapidamente ao local e adentrando a unidade, onde surpreenderam dois internos tentando fugir. Contudo, foram capturados e apresentados à delegacia de polícia de Tabatinga para a conclusão dos procedimentos legais.