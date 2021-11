Polícia frustra confronto entre facções criminosas e apreende fuzil em Manaus

Manaus/AM - Um homem morreu após ser baleado durante confronto com policiais da Força Tática, nesta quinta-feira (25), na travessa Monte Sinai, comunidade Rei Davi, na zona norte de Manaus.

A ação ocorreu por volta das 9h30, em resposta a denúncias de que homens ligados a uma facção criminosa estariam se organizando para iniciar ataque a uma facção rival em outra localidade, cujos integrantes por sua vez estariam armados para o confronto.

Os policiais confirmaram a informação da denúncia, deparando-se numa área de mata com os suspeitos, que efetuaram vários disparos na equipe durante a ocorrência. Um homem não identificado foi alvejado, indo a óbito, posteriormente, no hospital. Com ele, foram encontrados e apreendidos um fuzil de fabricação americana, calibre 5.56, uma espingarda 12, de marca Maverick, um colete com placa balística, e munições de calibres variados, além de uma tornozeleira eletrônica.



Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.