Polícia encontra galpão usado por criminosos em Criciúma

A Polícia encontrou um galpão utilizado pelos criminosos durante assalto a uma agência bancária, nesta segunda-feira (30), na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. foi encontrado. O espaço fica em Içara, cidade a cerca de 9 quilômetros de Criciúma.

De acordo com o site IG, a ação dos bandidos gerou uma onda de violência na cidade com intensa troca de tiros. Eles bloquearam a cidade e fizeram os funcionários da prefeitura de reféns. Um PM ficou ferido e está internado em estado grave.

O subcomandante-geral da PM, Marcelo Pontes, em entrevista so site, falou sobre a dinâmica dos criminosos ao utilizar o galpão antes dos ataques à cidade. "Este galpão foi usado para pintura dos carros. Eles pintaram alguns veículos, picharam de uma cor clara e pintaram de preto . Com spray ali, com esse compressor, minicompressor. Então isso foi utilizado momentos antes do início da ação criminosa", disse o subcomandante-geral da PM, Marcelo Pontes.

Os 9 dos 10 carros usados pelos criminosos na fuga eram blindados e foram pintados de preto para camuflagem.